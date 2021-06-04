Ливни с ураганом: какая погода будет в Волгограде и области 5 июня

В субботу снова будет сильный ветер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если конец мая в Волгограде и области вышел жарким, то начало лета пока получается прохладным и очень дождливым. Выходя из дома, нужно обязательно брать зонт или дождевик. Не улучшится погода и в выходные. В субботу, 5 июня, в Волгоградской области будет переменная облачность. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, пройдут дожди. Местами ожидаются ливни и грозы. Также синоптики прогнозируют ночью и утром туман. Снова волгоградцам стоит готовиться к урагану.

Ветер в субботу будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. А при грозах в Волгограде и области порывы усилятся до 15-20 метров в секунду.

По Волгоградской области в ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до +9...+14º. Завтра днем также будет несильно жарко +13...+18º, местами будет +23º. В Волгограде в ночные часы столбики термометров покажут +12...+14º. Днем в субботу +17...+19°.