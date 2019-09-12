Слуцкий хочет построить в Волгограде стадион для своей футбольной школы

Звезда волгоградского футбола, а нынче тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий хочет построить в Волгограде новый стадион.

- На его строительство понадобится 40-50 миллионов рублей. Вкладывать в такой масштабный проект будет не только сам Слуцкий, но и его колллеги и помощники по тренерскому штабу Алексей и Василий Березуцкие, - пишет «Спорт-Экспресс».

По слухам, наш именитый земляк даже присмотрел участок земли под будущий стадион - в Советском районе Волгограда (по информации "КП-Волгоград" рассматривается в том числе и участок в Родниковой долине). И, якобы, даже имя стадиону придумали - «Бомбонера», в честь спортивной арены в Буэнос-Айресе.

Не секрет, что Леонид Викторович, который именно в Волгограде начинал свою футбольную карьеру, уже сегодня немало вкладывает в развитие футбола в родном городе. Несколько лет он за собственные средства содержит футбольную школу имени Слуцкого, где абсолютно бесплатно занимаются дети 6-12 лет. Тренер «Витесса» оплачивает не только тренировочные поля, но и все поездки на турниры. Кстати, недавно воспитанники школы Слуцкого 2011 года рождения выиграли турнир международного фестиваля «Большие звезды светят малым», который проходил в городе Витязево.

Тем не менее, в родном Волгограде методику тренировок Леонида Викторовича оценили не все. Из-за разногласий школа Слуцкого так и не смогла объединиться с ФК «Ротор». Поэтому вышла из состава волгоградского клуба, не успев даже там закрепиться. Как следствие, воспитанники остались без базы для тренировок: и, если в прошлом году ребята еще занимались на полях ВГАФКа, то сегодня их перевели за город - на отремонтированный стадион «Урожай» в Городище.

Видимо, это и подхлестнуло Слуцкого к идее построить в Волгограде свой стадион, где будут заниматься воспитанники его футбольной школы. В начале сентября Леонид Викторович приезжал в родной город и заверил, что не отступил от намерений создать в Волгограде «очаг футбола».

По некоторым данным, новый стадион Слуцкий хочет открыть уже в 2020 году. Это будет арена с трибунами на несколько сотен мест, с раздевалками и необходимой инфраструктурой.