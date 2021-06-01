Дожди, грозы, град, шквалистый ветер: погода в Волгограде и области 2 июня

Прихватите зонтики: в среду в Волгограде и области будет дождливо. Как сообщили «КП-Волгоград» с областном ЦГМС, ночью и днем 2 июня осадки будут самые разнообразные – вплоть до града. В основном ждать непогоды в западной части региона. В отдельных районах синоптики прогнозируют дожди, грозы, а также сильный ветер с максимальными порывами до 22-метров в секунду.

- Температура воздуха в области ночью +13...+18º, местами при прояснении до +8°, днем +19...+24º, местами до +28º. В Волгограде: ночью +16...+18º, днем +22...+24°, - уточнили синоптики.

Но не во всех районах будут лужи: в южной части высок риск пожаров (4 класс горимости леса). Лучше соблюдать правила безопасности, в случае ЧП звонить на 101.