На левой ноге – тату с енотом в очках: пропавшего после корпоратива волгоградца ищут в Волге и на берегу

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде продолжаются поиски пропавшего еще 26 мая 26-летнего Вячеслава Залипаева. Напомним, мужчина исчез между 2 и 3 часами ночи сразу после корпоратива, который отмечал в увеселительном заведении на Ельшанской набережной. Оттуда волгоградец вызвал такси, намереваясь поехать в Волжский, но по пути пропал. Странно, что незадолго до исчезновения Вячеслав удалил все свои аккаунты в соцсетях. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- Для установления местонахождения мужчины организованы поисковые мероприятия, в которых принимают участие волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, а также спасательных служб. Проводится обследование акватории и береговой линии реки Волга, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

У Вячеслава голубые глаза, волосы русые, он худой и высокий. Из особых примет – татуировка на левой ноге в виде енота в очках и с шарфом красного цвета. 26 мая на нем были черная кофта, светлые джинсы, коричневые мокасины.

Следователи просят сообщить информацию о Вячеславе на номера: 8(84442)41-27-42, 8(84442)41-61-06, 8-937-551-41-44 или «02».