В Волгограде после корпоратива в «Миле» пропал 26-летний мужчина

Вчера, 26 мая, пропал 26-летний житель Волгограда Вячеслав Залипаев. В минувший вечер мужчина вместе с коллегами отмечал корпоратив в кафе «Миля» по улице Ельшанская набережная №1. После мероприятия все разошлись, но Вячеслав не вернулся домой, на связь о сих пор не выходит. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, родственники обратились в полицию.

Фото: Лиза Алерт

- Приметы: мужчина славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, светлый волос средней длины, - рассказали в Главке.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют ориентировки в соцетях. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вячеслава, просят сообщить в правоохранительные органы (112).