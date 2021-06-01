По факту исчезновения волгоградца после корпоратива в «Миле» следователи возбудили уголовное дело

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Сотрудники волгоградского следкома возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения 26-летнего Вячеслава Залипаева. От мужчины нет известий с 26 мая этого года. Пропал он при странных обстоятельствах: вместе с коллегами отмечал корпоратив в кафе «Миля», сел в такси от Ельшанской набережной между двумя и тремя часами ночи. Домой не вернулся, связи с ним нет.

Родственники сразу же обратились в полицию: Вячеслав никогда не пропадал, это сразу показалось странным. Пока поиски не увенчались успехом.

- Пока у нас нет информации никакой, - рассказала «КП-Волгоград» родственница пропавшего Светлана.

Приметы Вячеслава Залипаева: мужчина славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы средней длины.