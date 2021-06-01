В Волгоградском водохранилище вода поднялась до опасных отметок

В Камышине уровень воды выше нормы на 5 сантиметров Фото: Эдуард Пальгунов

Большая вода держит под угрозой город в Волгоградской области. Уровень Волгоградского водохранилища поднялся выше неблагоприятной отметки на 5 сантиметров в Камышине. Такие данные приводит Гидрометцентр России в гидрологическом обзоре. При этом специалисты пока не прогнозируют снижения уровня воды, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные гидрологической обстановки.

Напомним, с 21 по 23 мая вода в Волгоградском водохранилище превышала норму сразу у двух городов области. Уровень неблагоприятных отметок оказался выше в Камышине на 6 сантиметра, а еще в Дубовке – на 2 сантиметра. Затем вода продолжала подниматься. 28 мая Гидрометцентр сообщал, что уровень в Дубовке превысил норму на 10 сантиметров, а в Камышине на 8 сантиметров. Однако теперь вода отступила в Дубовке.

Тем временем, на Волжской ГЭС с 1 июня перешли к снижению расхода воды. До конца весны там действовал спецпропуск - 17000±500 кубометров в секунду. Теперь Росводресурсы установили режимы работы Волгоградского гидроузла с 1 июня: с сегодняшнего дня начинается снижение расхода на 1000 кубометров в секунду. А в период с 13 июня по 10 июля сброс составит 5500±200 кубометров в секунду при минимальных среднесуточных 5000 кубометров воды в секунду.