Сбросы на Волжской ГЭС продлили до 1 июня

Фото с сайта Волжской ГЭС.

Сегодня, 21 мая, на заседании рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада приняли решение продлить сбросы на Вожской ГЭС до 31 мая включительно. Такое решение принято с учетом «складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки».

- Волгоградский гидроузел будет работать до 31 мая в режиме спецпропуска со среднесуточными сбросными расходами 17000±500 кубометров в секунду. При достижении уровнем воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла отметки 15,2 м БС – в режиме транзитного пропуска поступающей к гидроузлу воды, - сказано в указании Росводресурсов.

Напомним, что Волжская ГЭС работает в режиме специального весеннего пропуска воды с 19 апреля. Благодаря обильным дождям, которые шли и еще идут в верховьях Волги, Росводресурсы уже не раз корректировали режимы, продлевая сбросы. 11 мая было принято решение продлить половодье до 25 мая, теперь – до 31 мая. Так что в этом году воды в пойме, ериках и ильменях хватит всем – и рыбе, и фермерам, и жителям Волго-Ахтубинской поймы.