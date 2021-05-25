В Волгоградском водохранилище уровень воды поднялся выше нормы

Фото с сайта Волжской ГЭС

Большая вода может угрожать двум городам Волгоградской области, которые находятся на берегу Волги. Уровень воды в Волгоградском водохранилище поднялся выше неблагоприятной отметки в Дубовке и Камышине, сообщили «КП-Волгоград» в Гидрометцентре России. В гидрологическом обзоре отмечается, что с 21 по 23 мая в Камышине отметка неблагоприятного явления была превышена на 6 сантиметров, а в Дубовке – на 2 сантиметра.

Пока снижения ниже неблагоприятных отметок не ожидается. Синоптики прогнозируют, что уровень воды в двух городах Волгоградской области сохранится выше нормы.

Напомним, сбросы на Волжской ГЭС были продлены до 31 мая включительно. Такое решение приняли Росводресурсы на заседании рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Среднесуточный сброс сейчас составляет 17000±500 кубометров в секунду.