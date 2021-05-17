«Если регламент нарушен, то виновные должны быть наказаны»: «Ротор» обратился к главе РФС и в КДК

Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» не хочет мириться с вылетом в Футбольную национальную лигу. Сине-голубые считают, что в 30-м туре Российской премьер-лиги был нарушен регламент. Все игры должны были начаться в одно время. Но встреча конкурентов волгоградцев в борьбе за выживание «Уфы» и «Арсенала» из-за жары началась, когда матч «Ротора» в Казани с «Рубином» подошел к концу. Волгоградский клуб подготовил жалобы. Они будут направлены президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову и в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе «Ротора».

В обращении к Александру Дюкову волгоградский клуб предложил рассмотреть идею расширения РПЛ в сезоне 2021/2022 годов до 18 команд. А в письме в КДК «Ротор» просит проверить законность переноса матча в Уфе, правильно ли проводился замер температуры воздуха и были ли основания изменить время начала матча. Если регламент был нарушен, сине-голубые просят наказать всех виновных. Об этом рассказал и генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в эфире телеканала «Матч.Премьер».

- Спортивный клуб «Ротор» написал 2 письма. Одно – Александру Валерьевичу Дюкову с просьбой рассмотреть данную ситуацию, сохранить прописку в РПЛ за «Ротором» методом расширения лиги на 2 команды. Также написали в КДК с просьбой рассмотреть ситуацию и дать здравую оценку происходящим событиям. Если будет доказано, что регламент нарушен, то виновные должны быть наказаны по всей строгости дисциплинарных санкций, - отметил гендиректор «Ротора».

Андрей Рекечинский добавил, если бы матчи в Казани и Уфе проходили в одно время, то «Уфа» и «Арсенал» сыграли бы по-другому, а «Ротор» сохранил бы прописку в РПЛ.

- Я не видел никакой борьбы в этой игре, - подчеркнул гендиректор «Ротора» в эфире «Матч.Премьер». – По поводу обращения к Александру Дюкову. Да, возможно, оно выглядит наивным. Но наш клуб использует любые возможность, чтобы остаться в премьер-лиге.

Окончательные итоги сезона 2020/2021 годов Российской премьер-лиги должны принять на общем собрании клубов высшего дивизиона. Тогда станет ясно, какая судьба ждет «Ротор». Отправится он в ФНЛ или все же отстоит свое участие в РПЛ.

Напомним, в 30-м туре РПЛ «Рубин» и «Ротор» сыграли вничью со счетом 1:1. Матч стартовал в 14.00 по Москве. Волгоградская команда набрала 22 очка. Этот расклад знали «Уфа» и «Арсенал», дуэль которых началась в 16.00 по московскому времени из-за аномальной жары в столице Башкортостана. В итоге башкирская команда победила 2:1. В его активе стало 25 очков, он занял 13-е место. «Арсенал» с 23-мя баллами стал 14-й. Поэтому «Ротор» оказался третьим лишним и должен в следующем сезоне выступить в ФНЛ.

Недовольны тем, как развивались события в 30-м туре РПЛ, и волгоградские болельщики. Они также адресовали свои письма главе РФС с просьбой расширить премьер-лигу до 18 команд, чтобы «Ротор» остался в элите.