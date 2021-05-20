Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал Ротору в применении санкций за перенос матча Уфа - Арсенал

КДК РФС не удовлетворил заявление волгоградского клуба. Фото: СК "Ротор".

Сегодня, 20 мая, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором рассматривалось письмо «Ротора». Волгоградский клуб просил рассмотреть правомерность переноса встречи «Уфы» и «Арсенала», которые являлись конкурентами сине-голубых в борьбе за выживание в 30-м туре Российской премьер-лиги. На заседании КДК, которое состоялось в формате видеоконференции, приняли участие представители «Ротора», РПЛ и делегат матча в Уфе. Жалоба волгоградцев не было удовлетворена, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе РФС.

- В удовлетворении заявления ФК «Ротор» город Волгоград о применении спортивных санкций отказать, - отметили в Российском футбольном союзе.

В ближайший понедельник, 24 мая, состоится общее собрание РПЛ. Среди вопросов на повестке дня - исключение из лиги команд, которые по итогам сезона должны покинуть элитный дивизион. Это «Ротор» и «Тамбов».

Тем временем, болельщики волгоградского клуба продолжают направлять письма в различные инстанции с целью доказать, что был нарушен регламент РПЛ и «Ротор» не заслуженно должен перейти в ФНЛ. Было опубликовано новое открытое письмо было адресовано главе РФС Александру Дюкову. А копия документа на английском языке неравнодушные к «Ротору» люди направили президенту Международной федерации футбола Джанни Инфантино. В письме волгоградцы отмечают, что отмена стыковых матчей нарушает регламент. Поэтому необходимо провести эти встречи с участием команд, которые получили лицензию РФС1 и готовы отстоять в борьбе на футбольном поле право выступить в следующем сезоне в РПЛ. В этом числе есть «Ротор».

Напомним, скандал в Российской премьер-лиге разразился в 30-м туре, матчи которого должны были начаться в одно время – в 14.00 по Москве. Однако игра «Уфы» и «Арсенала» из-за жары была перенесена на 2 часа позже из-за жары. К этому моменту завершился матч «Рубина» и «Ротора» - они сыграли вничью 1:1. А победа «Уфы» со счетом 2:1 над «Арсеналом» оставила эти клубы в РПЛ на следующий сезон. Волгоградский клуб усомнился в законности переноса игры в столице Башкортостана и подготовил 2 письма – главе РФС и в КДК.

По итогам сезона «Ротор» вместе с «Тамбовом» должны пойти на понижение в классе. Их место займут чемпион ФНЛ «Крылья Советов» и занявший третье место в турнире «Нижний Новгород». А из-за отказа в получении лицензии для участия в РПЛ «Оренбургу» (2-е место в ФНЛ) и «Алании» (4-е место в ФНЛ) были отменены стыковые матчи.