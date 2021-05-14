Рейсы каждый день: из Волгограда в Санкт-Петербург будут летать самолеты «России»

Из Волгограда в Санкт-Петербург будет летать уже третья авиакомпания Фото: Иван МАКЕЕВ

Число авиарейсов между Волгоградом и Санкт-Петербургом станет больше. С 31 мая пассажиры смогут летать между городами авиакомпанией «Россия». Полеты будут осуществляться в вечернее время ежедневно. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «России», рейсы будут выполняться на самолетах отечественного производства Superjet 100.

Из аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково» воздушное судно будет улетать в 19.10. Время прибытия в город на Волге – 21.40. Обратный рейс из Волгограда будет выполняться в 22.40, в северной столице самолет приземлится 1.05 следующих суток.

Отметим, компания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», стала третьим авиаперевозчиком между Волгоградом и Санкт-Петербургом. Сейчас ежедневно летают самолеты «Победы» и «Smartavia».

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А с 1 мая 2021 добавится ежедневный рейс в Санкт-Петербург (подробности).