Из Волгограда летом запустят авиарейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

Новые направления появятся в расписании весной и летом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Весной и летом 2021 года авиакомпания Smartavia запускает прямые рейсы из Волгограда в Санкт-Петербург, а также на черноморские курорты - в Анапу, Сочи и Симферополь. Летать самолеты на новых направлениях будут вплоть до конца октября. Авиарейс Волгоград - Санкт-Петербург запустят уже с 1 мая 2021 года. При этом самолеты в северную столицу в расписании стоят каждый день.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Международном аэропорте Волгограда, южные направления появятся в расписании месяцем позже – в начале лета. Отпускники смогут отправиться самолетом на море из Волгограда со 2 июня 2021.

Улететь в Анапу можно будет дважды в неделю - по четвергам и субботам, как и в Крым. Авиарейсы в Симферополь авиакомпания Smartavia будет выполнять по вторникам и воскресеньям. А вот слетать в Сочи можно будет чаще - по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты уже в продаже. Перелет в Санкт-Петербург обойдется от 3580 рублей на человека. Слетать в Сочи стоит от 1600 рублей, авиабилеты в Анапу стоят от 3950 рублей, а в Крым – от 2950 рублей. Кстати, если вы уже запланировали отпуск и точно знаете, в какие дни будете отдыхать, то в ближайшие пять дней авиабилеты на эти направления можете приобрести по ценам распродажи.