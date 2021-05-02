«Отдадим лучшие силы своей души на служение ближним»: митрополит Феодор поздравил волгоградцев с Пасхой

Православные христиане 2 мая отмечают Пасху Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 2 мая, православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. В волгоградских храмах ночью прошли богослужения, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор обратился к жителям с пасхальным посланием. Владыка отметил, что великие слова «Христос Воскресе» всегда исполняют сердца благоговейным ликованием.

Феодор в своем обращении привел высказывания святых и Священного Писания, святителя Григория Богослова, апостола Павла, святого Евангелия.

- Совершилось величайшее и священнейшее событие: разрушена греховная преграда между человеком и Богом, - отметил Феодор.

В послании митрополит Волгоградский и Камышинский рассказал о необходимости в пасхальные дни проявить сострадание, снисходительность и участие в судьбах людей, нуждающихся в помощи и заботе.

- Отдадим лучшие силы своей души на служение ближним, - добавил Феодор.

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