В Волгограде 2 и 9 мая 2021 перекроют дороги у кладбищ: список

Перекроют дороги у городских кладбищ и собора. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В дни православных праздников - на Пасху и Красную горку - в Волгограде перекроют дороги на подъездах к городским кладбищам, чтобы освободить их от хаотичной парковки и освободить дорогу для общественного транспорта. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, ограничения движения будут действовать 2 и 9 мая 2021 с 6.00 до 17.00. Также перекрытие дорог введут в Пасхальную ночь у Казанского собора.

Перекроют дороги для машин и освободят место для пешеходов 2 и 9 мая 2021 в Волгограде у кладбищ в Дзержинском районе на улице Землячки от проспекта Жукова до Института гигиены, на улице Батумской, Южно-Украинской и на съезде с Третьей ородольной. Объезд - по Ангарской, Хорошева и проспекту Жукова. Также будут перекрыты дороги на улице Либкнехта от проспекта Жукова до Димитриевского кладбища и на улицах Рионской, Истринской и Ингульской. Объезд - по Хорошева.

В Кировском 2 и 9 мая 2021 будут перекрыты для частных автомобилей улицы в районе кладбища - Абганеровская, Лавровая, Майская, Красных партизан, Клязьминская, а также переулки Советский и Майский. Объезд – по улицам Майской и Строительной.

Доехать до городских кладбищ на Пасху и Красную горку волгоградцы смогут специальными автобусами. В городе пустят 13 таких маршрутов 2 и 9 мая.

На время пасхального богослужении в Казанском соборе перекроют дороги с 22 часов 1 мая 2021 до 7 часов утра 2 мая 2021. Не проехать в это время по улице Кузнецкой на участке от Елецкой до Новоузенской, по улице Липецкой - от проезда на Кузнецкую и Елецкую до Буханцева.

Перекрытия дорог с 3 по 10 мая 2021 будут действовать и на время праздничных мероприятий в Волгограде (схема перекрытия дорог).