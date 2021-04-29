Пасха 2021 в Волгограде: как пройдут праздник и богослужения в храмах

В этом году праздник Пасхи отмечать будем в масках. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году Пасха выпадает на 2 мая. В Воскресение Христово и накануне одного из главных православных праздников во всех храмах Волгограда и области пройдут богослужения, будут освящать яйца, куличи и пасхи. Вечером в субботу, 1 мая, во всех приходах Волгоградской епархии начнется Пасхальная Полунощница, а в полночь - Пасхальная утреня и Божественная литургия. В Казанском кафедральном соборе богослужение возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Как рассказали «КП-Волгоград» в епархии, Благодатный огонь, который доставят в город из Иерусалима, будет раздаваться в праздник Пасхи на вечернем богослужении в Казанском соборе, начало в 17.00.

В прошлом году волгоградцы до последнего не знали, будут ли открыты храмы. Богослужения на Пасху из-за коронавирусных ограничений прошли без прихожан, закрыли и доступ на городские кладбища. В этом году все пройдет иначе, хотя ежедневно регистрируют в шесть раз больше заболевших, чем год назад. Однако традиционного большого крестного хода в 2021 году не будет.

- Согласно заявлению оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, ситуация с коронавирусом в России сейчас стабильна, и говорить о начале третьей волны его распространения в стране «абсолютно неверно». Исходя из этого, по распоряжению священноначалия во время богослужений в день светлого Христова Воскресения и последующие дни Пасхальной седмицы будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе масочный режим, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель епархиального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ протоиерей Алексей Маслов.

ГДЕ ОСВЯТИТЬ КУЛИЧИ И ЯЙЦА В ВОЛГОГРАДЕ

По давней традиции освятить куличи и крашеные яйца в Казанском кафедральном соборе Волгограда можно будет по окончании утренней литургии в субботу, начиная с 10.30 и до 23.00. В 23:30 начнется Пасхальная Полунощница. 2 мая ночные богослужения здесь проведет митрополит Феодор. По окончании Литургии с 4 утра и до 13 часов в Светлое Христово Воскресение в соборе также можно будет освятить пасхальную снедь.

В храме Иоанна Предтечи на улице Краснознаменской освящение куличей начнется также в субботу. Сделать это можно будет и по окончанию ночной и утренней праздничной службы на Пасху. Полунощница с крестным ходом начнется 1 мая в 23.00.

Жители Красноармейского района смогут освятить крашенки и куличи в храме Святого праведного адмирала Федора Ушакова 1 мая - сразу после Литургии, в это время здесь устроят и праздничный салют. Затем принести угощения можно будет с 13.00 до 17.00 и 2 мая сразу после ночного Богослужения.

В храме Сергия Радонежского на улице Ткачева в центре Волгограда прихожан ждут на освящение яиц и куличей в субботу, 1 мая, с 12 часов и до 21.00, а на Пасху - с 9 до 12 часов.

На Красном, в храме Святого праведного Иоанна Кронштадтского освящение начнется после Божественной Литургии 1 мая, а также 2 мая после богослужений, которые начнутся в полночь, в 6.40 и в 9 часов утра.

Освятить пасхальную снедь в храме Святого князя Владимира в Жилгородке волгоградцы смогут 1 мая 2021 с 13 до 18 часов, 2 мая – до 12 часов.

В храме Святителя Николая в Краснослободске освящение начнется после ночного пасхального богослужения и до 10 утра.

В другие православные приходы Волгограда и области принести куличи и яйца для освящения также можно будет днем в субботу и утром в воскресенье.

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