В Волгограде благоустроят пешеходную зону в Тракторозаводском районе

Рядом с ДК Тракторозаводского района продолжается обновление территорий Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде благоустроят пешеходную зону между улицами Дзержинского, Ополченской и проспектом Ленина в Тракторозаводском районе. Администрация города подписала контракт с победителем электронного аукциона. Им стала компания ООО «Альянсстройком». По условиям договора к работам подрядчик приступит в 2022 году. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, обновление пешеходной зоны пройдет в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчику предстоит обустроить газон, высадить деревья и кустарники лиственных пород.

- Особое внимание должно быть уделено сохранности зеленых насаждений при производстве работ, - добавили в администрации Волгограда.

Также строители должны оборудовать новые детские и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием, сделать места для парковки автомобилей, провести мощение пешеходных дорожек и площадей брусчаткой, заасфальтировать проезды. Также в планах благоустройства пешеходной зоны между улицами Дзержинского, Ополченской и проспектом Ленина обновление системы освещения. Еще подрядчик должен установить урны, скамейки и другие малые архитектурные формы.

Добавим, в прошлом году в Тракторозаводском районе обновили пешеходную зону улице Дзержинского. Вдоль здания районного ДК появились новые прогулочные аллеи со стороны улиц Жолудева и Шурухина, специалисты высадили более 400 деревьев и кустарников, реконструировали фонтан, установили «поющие» фонари. В этом году начнется второй этап реконструкции улицы Дзержинского.