Сначала трубы, потом тротуар: в Волгограде приступили к обновлению улицы Дзержинского

"Концессии" обновят водопровод и канализацию, а потом рабочие приступят к благоустройству прогулочной зоны. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Тракторозаводском районе Волгограда все-таки приведут в порядок прогулочную зону по улице Дзержинского. Но, прежде чем сеять газоны и укладывать тротуарную плитку, решено заменить все ветхие трубы, которые проходят здесь под землей. Тогда в дальнейшем точно не придется портить новое покрытие, чтобы устранить порыв. А рвутся здесь трубы часто, ведь их уложили еще в 1970-х годах прошлого века и они все уже изношены до предела. Поэтому, как уточняют в администрации Волгограда, мэрия и «Концессии водоснабжения» договорились вести работы на этом участке синхронно.

Сейчас специалистам «Концессии» предстоит заменить полтора километра водопровода и 850 метров канализации, которые обслуживают близлежащие многоквартирные дома. Новые трубы, к слову, укладывают с помощью установки горизонтально-направленного бурения (то есть не перерывают улицы и не перекрывают воду потребителям). После того, как новые трубы подключат к сетям, рабочие приступят к благоустройству.

- В ходе второй очереди (напомним, на первом этапе в 2020-м обновили площадь у ДК Тракторозаводского района) приведут в порядок участок между ДК и домом №24 по улице Дзержинского. Вместо старого асфальта уложат тротуарную плитку, сделают поливочный водовод, уложат 2,3 тысячи квадратных метров газона и смонтируют новое освещение. Потом установят новые скамейки, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Будет еще и третий этап, в ходе которого обновят прогулочную зону по улице Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Шурухина.

В мэрии акцентируют на том, что в последние годы стараются работать именно в такой последовательности – сначала меняют коммуникации, потом делают благоустройство или ремонт. Так сделали площадь у ДК Тракторозаводского района, так ремонтировали дороги по улицам Советская и Глазкова в Центральном районе. В такой же последовательности будут в 2021 году обновлять площадь у «Царицынской оперы» и бульварную зону по улице Титова.