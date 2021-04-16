В Волгограде пойдет под суд директор фирмы экс-депутатов, похищавших деньги на аферах с ОСАГО

Фото из архива КП.

В мошенническую схему с подставными ДТП и аферами с ОСАГО, которую развернули в Волгограде и области три бывших депутата Волгоградской гордумы (Евгения Щура, Сергея Зверева и Федора Литвиненко), было вовлечено в общей сложности 450 человек. Всех ждет суд. Сегодня, 16 апреля 2021 года, на скамью подсудимых отправили еще одного из организаторов этой ОПГ – 34-летнего волгоградца, который руководил подразделением мошеннической фирмы в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, мужчине утвердили обвинительное заключение по пяти статьям УК.

- Напомним, мошенники через подставных лиц оформляли либо выкупали у фиктивные извещения о ДТП, так называемые «европротоколы», а потом, чтобы не предоставлять страховым компаниям «пострадавшие» автомобили для осмотра, самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированных организациях, которые, к тому же, завышали стоимость восстановительного ремонта машин. После подавали иски в суд на страховые компании, с требованиями взыскать компенсации ремонта. В судах «пострадавших» представляли «специальные» юристы, которые также завышали стоимость своих услуг в разы. Эти расходы они также взыскивали со страховых компаний, - рассказывают суть аферы в СУ СК по региону.

Отметим, что заработали мошенники, таким образом, с сентября 2015 года по декабрь 2016 года более 84 миллионов рублей.

- Свою вину 34-летний волгоградец не признал, - уточняют в региональной прокуратуре.

При этом доказательств только по выделенному в отдельное производство уголовному делу собрали 567 томов. Экс-депутаты 2,5 года изучали материалы дела, затягивая процесс. Пришлось через суд ограничивать им срок на изучение. И уже в ближайшее время их дела также направят в суд для рассмотрения по существу.