В Волгограде снова продлили домашний арест экс-депутату Литвиненко

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-21T10:55:01+03:00

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Это одно из самых крупных и сложных дел за последнее время у волгоградских следователей. Оно насчитывает десятки томов и связано с расследованием деятельности трех депутатов Гордумы: Зверева, Щура, Литвиненко. Федору Литвиненко 21 июня Волгоградский областной суд в очередной раз продлил меру пресечения на домашний арест. Мужчина находится под стражей уже с 16 года.

На троицу силовики вышли, когда расследовали уголовное дело в отношении аварийного комиссара. Они выяснили что ООО «Верный выбор», которыми владели и руководили на тот момент действующие и бывший народные избранники, занимается мошенническими схемами. Для аферы всего было задействовано 34 человека, несколько аффилированных фирм. Они составляли или покупали поддельные европротоколы, завышали стоимость экспертизы и стоимость ущерба и взыскивали деньги с крупных страховых компаний на территории Волгограда и Астрахани. Общая сумма похищенных денег – 84 миллиона рублей. Литвиненко и его товарищ получали с этого огромные суммы.

В конце 2018 года Федора Литвиненко перевели из СИЗО под домашний арест. Меру пресечения несколько раз продляли. В том числе и сейчас – до 25 сентября 2019 года.

- Литвиненко запрещено гулять и выходить из дома без разрешения, пользоваться телефоном и интернетом, общаться с людьми, которые проходят по его уголовному делу, - сообщили "КП-Волгоград" в Волгоградском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU