Укусила любимая кошка: волгоградка умерла от бешенства

Домашние животные могли заразиться от лисы. Фото: Анастасия Тыняная

Неделю назад 60-летняя волгоградка обратилась к врачу с жалобами на затрудненное дыхание. Женщина решила, что заболела коронавирусом. Но врачи вскоре поняли, что жительница хутора Кузнецовский Новоаннинского района заразилась бешенством. А источником смертельного для человека заболевания стала любимая кошка. Накануне женщина скончалась в больнице.

- После первичного обследования 23 марта женщину доставили в областную инфекционную больницу № 2 в Волжском. 25 марта, несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась, - сообщили «КП-Волгоград» в облздраве. - Окончательный диагноз будет установлен после проведения посмертных исследований.

В ходе расследования выяснилось, что дома у волгоградки жили кошка и собака. Примерно полтора месяца назад кошка стала проявлять агрессию и укусила хозяйку за руку. Значения этому женщина не придала, сама обработала рану, ветеринарам ни о чем не сообщила. К медикам не обращалась, пока ей не стало совсем плохо.

По словам волгоградки, неуправляемую кошку семья решила убить, собака спустя какое-то время умерла. А заразить домашних питомцев могла лиса, которую не раз видели у собачьей конуры.

Всех остальных домашних животных в хуторе Кузнецовском уже вакцинировали от бешенства. Регулярно делать прививку своим питомцам советуют всем, у кого есть питомцы. В государственных ветклиниках сделать это можно бесплатно (адреса).

Это уже вторая смерть от бешенства в Волгоградской области за последние полгода. Осенью 2020 года скончалась 8-летняя девочка, которую укусила собака. До этого бешенство у людей в регионе последний раз фиксировали в 2013 году.

СПРАВКА КП

Бешенство – опасное заболевание, которое для человека неизбежно заканчивается смертью. Переносчиками заразы являются дикие хищники, домашний скот, собаки, кошки, грызуны. Если вас укусило любое из этих животных, необходимо обратиться к врачу и пройти курс уколов. Специалисты комитета ветеринарии подчеркивают: инкубационный период бешенства может составлять от нескольких дней до трех лет, летальность составляет 100%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Девочка уже была обречена»: врачи Волгограда рассказали об умершем от бешенства ребенке

Медики уверяют, что спасали малышку, как могли, но эта болезнь не лечится (подробности).