В Волгограде умерла девочка, которую покусала бешеная собака

Ребенка укусила собака еще летом, но к медикам родители не обращались. Фото: Евгения ГУСЕВА

К сожалению, врачи Волгограда не смогли спасти 8-летнюю девочку, которую покусала бешеная собака. Сегодня, 30 ноября, она скончалась. За последние семь лет это единственный в регионе случай смерти человека от бешенства. Последний раз подобное ЧП было зарегистрирован в 2013 году.

Напомним, что в инфекционное отделение волгоградской детской областной больницы ребенка привезли 25 ноября. Привезли из Палласовского района уже в тяжелом состоянии. После тщательного осмотра ей поставили страшный диагноз – бешенство. К сожалению, болезнь уже прогрессировала: девочка была почти в агонии, она даже успела покусать родных и медика из районной больницы, куда ее привела мама с обширным нагноением на ноге.

Как выяснилось, школьницу укусила собака еще летом. Семья приютила беспризорного щенка. Именно он и набросился на ребенка. Впоследствие собака сдохла, но даже это не насторожило маму девочки. К медику она пришла с дочкой, лишь когда нога ребенка стала гноиться и поднялась высокая температура.

Пять дней лучшие волгоградские медики боролись за жизнь ребенка. Но, к сожалению, бешенство – болезнь смертельная. Спасти человека можно, только если ввести вакцину в течение 10-ти дней после укуса зараженным животным. И 8-летнюю девочку тоже можно было спасти…

ВАЖНО!

К сожалению, случаи нападения беспризорных собак на людей – не редкость. Как и случаи бешенства у животных: только в Волгоградской области за последние 2 года было зарегистрировано 36 случаев.

Поэтому медики настоятельно советуют не оставлять данный факт без внимания и незамедлительно обращаться за медицинской помощью. 40 уколов в живот сегодня уже не делают. Достаточно 5-6 иъекций по графику, чтобы предотвратить развитие инфекции.