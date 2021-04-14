Волгоградскому мальчику, потерявшему в аварии ноги и руку, подарили 8 миллионов рублей

Фото с инстаграма мамы Владислава Синилкина.

Волгоградский мальчишка Влад Синилкин, который потерял в ДТП с автобусом обе ноги и руку, стойко перенес много операций, но впереди еще долгий процесс реабилитации. Ребенку понадобятся протезирование, причем протезы надо будет менять практически ежегодно до 18-ти лет (так как ребенок растет). Мама мальчика обратилась за помощью к людям и сразу открыла сбор денег Владику на реабилитацию. И вот вчера, 13 апреля, семье неизвестный меценат перевел сразу 8 миллионов рублей. Об этом Влад рассказал в своем инстаграме, где он делится своими переживаниями и достижениями.

«Спасибо всем, кто помогает мне собирать мне деньги на ручки и ножки. Мне очень приятно! А сегодня мне мама сказала, что один хороший человек перевел нам 8 миллионов рублей. Большое вам спасибо!», - благодарит «волшебника» Владик.

Имя благотворителя ни мама, ни мальчик не называют. Но его поступок, безусловно, достоин уважения. Кстати, Владику предстоит еще одна операция на днях – будут формировать культи на ампутированных конечностях.

Напомним, Владик оказался в числе тех, кто больше всего пострадал в ДТП с автобусом, который 25 декабря 2020-го ехал из Москвы в Волгоград и перевернулся на трассе в Рязанской области. Ребенок чудом выжил, но потерял в аварии обе ноги и одну руку.