Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 25 декабря под Рязанью. Рядом с селом Высокое на 247-м километре автодороги Р-22 «Каспий» рейсовый автобус «Москва - Волгоград» вылетел в кювет и перевернулся. Известно, что за рулем «Mercedes» был 32-летний житель Волгоградской области. По предварительной информации, около 3.00 он не справился с управлением. Водитель скончался на месте, а также еще 3 пассажира. 11 человек получили травмы, их увезли в больницы. Среди них есть дети. Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области, уточняется информация о состоянии здоровья пострадавших и о количестве волгоградцев, которые ехали из столицы домой. Всего в автобусе, который принадлежит транспортной компании «Диана-Тур», ехали 26 пассажиров.Пострадали 8 жителей Волгоградской области. Среди них четверо детей, которым 7, 10, 11, 13 лет. Получившим травмы взрослым 31, 32, 45 и 48 лет. Решается вопрос о перевозке пациентов в тяжелом состоянии в больницы Москвы и Рязани. На место аварии выехали специалисты комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачи перед региональными комитетами здравоохранения и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в связи с ДТП под Рязанью. Он поручил организовать взаимодействие с профильными ведомствами Рязанской области для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий аварии, а также помочь пассажирам автобуса «Москва- Волгоград» вернуться в родной регион, сообщили «КП-Волгоград» в администрации области.Сейчас на месте трагичного ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.