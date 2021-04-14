В Волгоградской области отопительный сезон закончится до 19 апреля

В Камышине, Камышинском и Ольховском районах отопительный период уже завершился Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области подходит к концу отопительный сезон 2020/2021 годов. В регионе установилась теплая, даже жаркая погода. Администрации муниципалитетов принимают решения о выключении отопления в жилых домах. Распоряжения приняли в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово и в 32 районах области, рассказали «КП-Волгоград» в региональной администрации. По планам, батареи в жилых домах жителей региона будут становиться холодными с 15 по 19 апреля. В Волгограде отопительный сезон завершится 16 апреля. В среду в администрации Волгограда было подписано постановление.

Решение о прекращении теплоснабжения в городе принято на основании данных Волгоградского ЦГМС. Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, действующее законодательство предписывает завершение отопительного сезона после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура держится на отметке выше восьми градусов тепла.

Добавим, что теплоснабжающим организациям по всей области рекомендовали продолжать подтопку детских садов, школ и больниц в ночное время по согласованию с руководителями учреждений. После полного завершения отопительного периода на территории Волгоградской области коммунальщики должны сразу же приступить к новому сезону.

Отметим, уже завершился отопительный сезон в Камышине, Камышинском и Ольховском районах. С 15 апреля батареи станут холодными у жителей многоквартирных домов в Волжском.