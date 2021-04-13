Первый пошел: у жителей Камышина 13 апреля завершился отопительный сезон

С сегодняшнего дня в домах Камышина батареи стали холодными Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области в одном городе уже завершился отопительный сезон. Подача тепла в жилые дома с 13 апреля прекратилась в Камышине. Соответствующее постановление еще на прошлой неделе подписал глава городского округа Станислав Зинченко. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный на сайте администрации Камышина документ, отопительный сезон 2020-2021 в городе заканчивается 13 апреля в связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры наружного воздуха до +8 градусов.

Следующим населенным пунктом региона, где закончится отопительный сезон, станет Котово. В этом городе батареи станут холодными в жилых домах с 15 апреля.

Зато в двух крупнейших городах Волгоградской области – в Волгограде и Волжском - отопительный сезон продолжается. При этом днем температура воздуха на улице уже выше +20 градусов. И в ночные часы ниже +8 она не понижается.