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Общество13 апреля 2021 11:35

Первый пошел: у жителей Камышина 13 апреля завершился отопительный сезон

Этот город стал первым в Волгоградской области, где прекратилась подача тепла в дома
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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С сегодняшнего дня в домах Камышина батареи стали холодными

С сегодняшнего дня в домах Камышина батареи стали холодными

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области в одном городе уже завершился отопительный сезон. Подача тепла в жилые дома с 13 апреля прекратилась в Камышине. Соответствующее постановление еще на прошлой неделе подписал глава городского округа Станислав Зинченко. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный на сайте администрации Камышина документ, отопительный сезон 2020-2021 в городе заканчивается 13 апреля в связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры наружного воздуха до +8 градусов.

Следующим населенным пунктом региона, где закончится отопительный сезон, станет Котово. В этом городе батареи станут холодными в жилых домах с 15 апреля.

Зато в двух крупнейших городах Волгоградской области – в Волгограде и Волжском - отопительный сезон продолжается. При этом днем температура воздуха на улице уже выше +20 градусов. И в ночные часы ниже +8 она не понижается.