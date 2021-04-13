Отопительный сезон в Волжском закончится 15 апреля

Батареи в Волжском остынут чрез два дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже четвертые сутки в Волгограде и области среднесуточная температура превышает +8 градусов. Поэтому 13 апреля глава города Волжского Игорь Воронин подписал постановление о завершении отопительного сезона с 15 апреля 2021 года. В Камышине отопление выключат еще раньше.

- Согласно действующему законодательству, прекращение подачи тепла в жилые дома ресурсоснабжающими организациями возможно после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура держится на отметке выше восьми градусов тепла, - напоминают в пресс-службе администрации Волжского.

И уже через неделю после того, как остынут батареи, волжан ждет отключение горячей воды. Обходиться без горяченькой и греть воду в тазике или чайнике жителям волжского придется с 8.30 часов утра 20 апреля до 17 часов 22 апреля 2021 года. В это время коммунальщики проведут гидравлические испытания систем отопления и горячего водоснабжения.