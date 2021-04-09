Срочно нужна операция: одного из волгоградских четверняшек отправляют на лечение в Москву

Самого маленького из четверняшек прооперируют в столице. Фото с личной странички волгоградской мамы четверняшек Виктории Маркович.

«После осмотра и обследования в областной детской больнице Волгограда врачи поставили Богданчику неутешительный диагноз – ринопатия 3 стадии. Нужна срочная операция. В ближайшие дни поедем в Москву. Оперировать будут там», - тревожную новость сообщила с своем инстаграме мама волгоградсих четверняшек Виктория Маркович.

Богдан родился самым маленьким из четырех братиков – всего 900 граммов. Его дольше всех выхаживали в волгоградском перинатальном центре №2, где и появились на свет уникальные четверняшки. Вес он потихоньку набирает, и к двум месяцам (родились мальчики 15 января текущего года) он уже весит 2800 граммов. А вот ринопатия, которую ему поставили сразу после рождения, так никуда и не исчезла, а наоборот усугубилась. Если не сделать срочную операцию, мальчик может потерять зрение. Поэтому волгоградские врачи и приняли решение о срочно госпитализации малыша. В Волгограде такой крохе сделать необходимую операцию не могут, направляют в Москву.

«В понедельник, 12 апреля, мы должны быть в столице. Нам там уже ждут. Во вторник, если все будет хорошо, сделают операцию. На восстановление понадобится еще пара-тройка дней. Поеду с Богданом я, а папа наш останется с остальными детьми. Переживаю», - призналась Виктория своим подписчикам в инстаграме

Отметим, что ринопатия (поражение сетчатой оболочки глазного яблока, -примечание автора) нередко встречается у глубоко недоношенных новорожденных. Такой диагноз ставили всем четверым мальчикам Маркович после рождения, но у троих из братиков – Кирилла, Ромы и Димы – глазки восстановились, а вот у маленького Богданчика пока нет.