«Зарядил позитивом»: волгоградского мальчика, потерявшего в аварии ноги и руку, поддержал блогер-инвалид Рустам Набиев

Фото с инстаграма мамы Влада Синилкина.

10-летний волгоградский мальчик Влад Синилкин, который потерял в ДТП с автобусом ноги и одну ручку, учится жить заново. После множества перенесенных операций и стресса ему очень нужна поддержка. Рустам Набиев – срочник, который выжил при обрушении казармы в Омске, не понаслышке знает, как это – потерять обе ноги, но не потерять себя. И на днях он лично встретился с Владиком, чтобы направить мальчишку, успокоить и поддержать.

«Влад очень ждал этой встречи. И не зря. У него столько положительных эмоций: всю дорогу обратно он только и говорил, какой Рустам сильный, какой классный. Теперь он его пример для подражания. Рустам зарядил Владика позитивом, а перед очередной операцией и больницей для него это очень важно. Теперь мы в бой с новыми силами», - написала в инстаграме после встречи мама Влада Синилкина Татьяна.

Напомним, Владик оказался в числе тех, кто больше всего пострадал в ДТП с автобусом, который 25 декабря 2020-го ехал из Москвы в Волгоград и перевернулся на трассе в Рязанской области. Ребенок чудом выжил. Его новый друг – Рустам, тоже чудом остался жив после трагедии в Омске: он пробыл под завалами 7 часов. Но даже потеряв обе ноги, он стал большим спортсменом и завоевал золотые медали на европейских параспортивных играх в Мальме, а также покорил Эльбрус, добравшись до вершины на руках. Его достижения и жизнеутверждающие посты в соцсетях мотивируют многих инвалидов. Сегодня у него 1,2 миллиона подписчиков в инстаграме.