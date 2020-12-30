Пятый день врачи борются за жизнь 10-летнего волгоградского мальчишки Владислава Синилкина, который пострадал в перевернувшемся под Рязанью автобусе. У него многочисленные травмы, врачам уже пришлось ампутировать обе ножки и левую руку, и состояние его до сих пор тяжелое. Выписку с диагнозами опубликовала на своей страничке в инстаграме мама мальчика Татьяна.Сейчас ребенок находится в НИИ неотложной детской хирургии Москвы.«Мой любимый, мы все-все преодолеем!!! Я верю, ты справишься, я очень -очень люблю тебя родной!», - пишет мама мальчишки, и собирает деньги на его лечение.Напомним, трагическое ДТП случилось 25 декабря в Рязанской области: автобус ехал по маршруту «Москва-Волгоград», когда слетел в кювет и перевернулся. На месте погибли четыре человека, 13 (из них 8 волгоградцев) попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Среди них и 10-летний Владислав и его отчим. Мужчина, к слову, только ногу травмировал, а вот ребенок оказался на грани жизни и смерти.КСТАТИЛечение Владиславу Синилкину предстоит длительное и затратное. Помочь может каждый.Реквизиты для помощи - 4817 7601 3536 6155 (получатель отчим мальчика Степанов Роман Сергеевич)