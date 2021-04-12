Стала известна причина таинственной смерти 13-летнего мальчика в Волгограде

Все-таки в смерти подростка виновен газ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 12 апреля, следователи СУ СК по Волгоградской области подтвердили: 13-летний мальчишка, которого нашли мертвым в ванной комнате 6 апреля, скончался от отравления угарным газом. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, подростка без признаков жизни в ванной комнате обнаружила его мама. В тот день мальчишка пришел, как обычно, с тренировки и отправился принять душ. Когда через полчаса ребенок не вышел из ванной, мать забеспокоилась и выбила дверь, но было уже поздно.

Следователи тут же организовали проверку по данному факту. А позже выяснилось, что пятиэтажка, в которой проживала семья, еще в 2016-м году была признана аварийной. Однако, жильцов до сих пор не расселили. Почему? Этим вопросом теперь занимается областная прокуратура.

В то же время, соседи погибшего мальчика говорили о том, что накануне трагедии в подъезде, где он проживал, стоял стойкий запах газа. А после ЧП в доме несколько дней работали специалисты газовой службы. Но официально факт утечки газа не подтверждался. В мэрии Волгограда в свою очередь заявили, что жильцы аварийного дома сами не захотели переезжать в жилые помещения из маневренного фонда, которые им предлагали.