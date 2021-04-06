В Волгограде при загадочных обстоятельствах в ванной умер подросток

К сожалению, прибывшие на место трагедии медики, уже ничем не могли помочь ребенку. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Волгограде при загадочных обстоятельствах умер 13-летний мальчишка. Ребенок отправился принять ванну и скончался. Сейчас на месте работают следователи СУ СК по Волгоградской области, которым и предстоит выяснить обстоятельства и причины смерти школьника.

Трагедия произошла сегодня, 6 апреля, в Советском районе. Мальчишка с родителями проживал в доме №2а по улице Урюпинской. Как рассказала мать школьника, сын вернулся с тренировки и пошел в ванную комнату, чтобы принять душ и как-то задержался там. Женщина в это время занималась домашними делами. Когда через 20 минут ребенок не вышел из ванной, она забеспокоилась. Открыв дверь, она обнаружила своего мальчика уже без сознания.

- Следователи организовали проверку по факту гибели подростка. Сейчас эксперты устанавливают причину смерти ребенка и выясняют обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пока все, что смогли рассказать «КП-Волгоград» в региональном следственном управлении.

Известно лишь то, что семья, где воспитывался мальчик, характеризуется положительно, в поле зрения органов не попадала.