Прокуратура проверит, почему в Волгограде не расселили аварийный дом, где погиб подросток

Пятиэтажка, в которой погиб 13-летний мальчик, была признана аварийной еще в 2016-м, но до сих пор ее не расселили. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дом №2а по улице Урюпинской в Советском районе Волгограда, где 6 апреля нашли мертвым прямо в ванне 13-летнего мальчика, оказывается, был признан аварийным еще 5 лет назад (в 2016-м), но жильцов из него до сих пор не расселили. После акцента волгоградских СМИ на данном факте, прокуратура Волгоградской области организовала проверку. Сотрудники ведомства проверят, почему аварийную пятиэтажку не расселили, и могло ли это спровоцировать трагедию. Эту информацию "КП-Волгоград" подтвердили в ведомстве.

Надо сказать, что соседи погибшего мальчика полагают, что он мог отравиться газом, запах которого стоял в подъезде несколько дней накануне ЧП.

В то же время в администрации города «КП-Волгоград» заявили, что жильцы сами отказались переезжать из опасного здания.

«В 2016-м эксперты, обследовавшие дом, пришли к выводу, что в ненадлежащем состоянии находятся только конструкционные элементы здания. А инженерные сети не вызывали опасений. Но после того, как дом признали аварийным, жильцам предложили переехать в помещения маневренного фонда до окончания расселения, но жители отказались от этого предложения», - отмечают в мэрии Волгограда.

По плану, этот аварийный дом подлежит расселению до 1 сентября 2025 года.

- Более конкретный период будет известен после того, как актуализируют график расселения всех МКД - участников проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». До расселения ответственность за содержание внутридомовых инженерных коммуникаций и прочего общедомового имущества несет обслуживающая жилой дом организация, - добавляют в администрации Волгограда.