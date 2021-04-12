Обжаловать не удалось: в Волгограде инспектор-взяточник из Ростехнадзора отправился в тюрьму

Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены приговора Фото: Алексей ФОКИН

В Волгограде вступил в законную силу приговор в отношении инспектора Ростехнадзора, который стал фигурантом уголовного дела за получение взятки. Волгоградский областной суд оставил без изменений приговор первой инстанции. 13 ноября 2019 года Александр Слюсаренко, который работал инспектором Отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, получил взятку. Сумма составила 40 тысяч рублей. За эти деньги мужчина пообещал ускорить решение вопроса по выдаче коммерческой фирме разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки для электроснабжения выставочного парка одной из станций Приволжской железной дороги. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Непосредственно после получения денежных средств Слюсаренко был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте совершения преступления, - добавили в объединенной пресс-службе судов.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УЭБ и ПК регионального Главка МВД. Расследовали уголовное дело сотрудники Следственного управления СКР по области.

Ворошиловский районный суд признал инспектора виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года в колонии общего режима, а также штраф в 400 тысяч рублей. А после выхода из тюрьмы мужчине будет запрещено еще на протяжении двух лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Слюсаренко вину полностью отрицал, а его адвокат подал апелляцию с просьбой оправдать подзащитного. Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения или отмены приговора.