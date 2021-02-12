В Волгограде сотрудник Ростехнадзора сядет в тюрьму за взятку

Суд отправил мужчину на 2,5 года в колонию общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ворошиловский районный суд Волгограда признал виновным бывшего сотрудника Нижне-Волжского управления Ростехнадзора за получение взятки. Инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями отправили в тюрьму на 2,5 года и оштрафовали на 400 тысяч рублей. А сумма взятки была в 10 раз меньше.

Фигурант уголовного дела 13 ноября 2019 года получил от знакомого 40 тысяч рублей. Деньги должны были ускорить выдачу коммерческой организации разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки. Только сразу же после получения взятки инспектора задержали. Передача денег проходила в рамках оперативных мероприятий правоохранителей. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК Главного управления МВД России по Волгоградской области. Расследовали уголовное дело сотрудники Следственного управления СКР по региону. Вину мужчина не признал.

В качестве наказания кроме тюремного срока в колонии общего режима и 400-тысячного штрафа, суд также наказал 37-летнего бывшего инспектора лишением права занимать в органах государственной власти должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Решение в законную силу не вступило, его можно обжаловать. Пока мужчина будет находиться под стражей.