2019-11-14T11:02:35+03:00
Происшествия

Инспектора Ростехнадзора поймали на взятке в 40 тысяч рублей

Волгоградец потребовал их от директора коммерческой фирмы за свою подпись
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину задержали во время передачи взятки.Мужчину задержали во время передачи взятки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Чтобы ввести в эксплуатацию любой строительный объект, нужно получить десятки разрешений. В том числе от Ростехнадзора. Требования у каждого ведомства очень жесткие. И некоторые недобросовестные сотрудники этим пользуются. Уголовное дело за получение взятки возбудили в отношении инспектора отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Волгоградской области Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Также под следствие попал и ведущий инженер одной из строительных фирм – за посредничество во взяточничестве.

- Госслужащий через знакомого инженера потребовал от директора 40 тысяч рублей за свою подпись за допуск в эксплуатацию энергоустановки для подачи напряжения, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Во время передачи денег мужчину задержали. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.

- Свою вину подозреваемые полностью признали и дали подробные показания, - пояснили изданию в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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