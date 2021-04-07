Экс-судья из Волгограда признала себя виновной в получении взятки

Фото с сайта Дзержинского райсуда Волгограда.

Сегодня, 7 апреля, в Ленинском райсуде Астрахани состоялось первое рассмотрение уголовного дела, по которому обвиняемой проходит экс-судья из Волгограда Юлия Добрынина. Волгоградка почти сразу признала себя виновной в покушении на мошенничество.

«Да, признаю себя виновной. Об этом я заявляла и на предварительном следствии», - цитирует бывшую служительницу фемиды ТАСС.

Напомним, Добрынину поймали с поличным при получении денег от супруги одного известного в Волгограде бизнесмена, чью гостиницу признали незаконно построенной и намеревались снести. Сумма «сделки» была немаленькая – 2,5 миллиона рублей. За эти деньги экс-глава Дзержинского райсуда пообещала, что поможет коммерсанту получить заключение экспертизы, с которой суд примет решение в пользу бизнесмена. Кстати, сам предприниматель – Владимир Зубков сейчас тоже в СИЗО в Лефортово. Его обвиняют в причастности к поджогу дома губернатора Волгоградской области 16 ноября 2016 года.

Коллегия судей уже лишила Добрынину мантии, а ее дело передали в Астрахань (подальше от Волгограда, где у экс-судьи осталось много друзей-знакомых). За «сделку» с Зубковым ей грозит до 10 лет колонии.