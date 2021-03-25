У наставника «Ротора» Юрия Батуренко нет тренерской лицензии для РПЛ

Де-юре у "Ротора" Юрий Батуренко не будет главным тренером. Фото: СК "Ротор".

Официально у «Ротора» будет другой главный тренер, не Юрий Батуренко. У 56-летнего специалиста, который стал сменщиком Александра Хацкевича, нет тренерской лицензии PRO. Только при ее наличии можно быть главным тренером команды Российской премьер-лиги. Но это не значит, что Батуренко уйдет из «Ротора». Он будет продолжать возглавлять ее де-факто. А де-юре у футболистов будет другой главный тренер.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», лицензию PRO имеют два специалиста, которые вошли в тренерский штаб Юрия Батуренко. Это Андрей Семин и Хасанби Биджиев. Кто-то из них и будет официально главным тренером «Ротора». В его обязанности, в том числе, будет входить участие в послематчевых пресс-конференциях. Кто именно будет де-юре главным тренером, в волгоградском клубе определятся к домашнему матчу с «Локомотивом», который пройдет 3 апреля на «Волгоград Арене».

Напомним, совсем недавно в «Роторе» уже была практика, когда де-юре и де-факто были разные главные тренеры. В Футбольной национальной лиге в 2019 году сине-голубыми руководил Павел Могилевский. Но у него не было нужной тренерской лицензии. Поэтому официально рулевым волгоградцев числился Игорь Меньщиков.