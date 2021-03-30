Уже всех выписали: стала известна причина массового заражения детей в Волгоградской области

Всех детей уже отпустили из больницы домой на долечивание. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

К 30 марта из инфекционного отделения Волгоградской областной детской клинической больницы выписали всех шестерых детей, которых экстренно госпитализировали из села Сидоры Михайловского района. И, как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, факт массового отравления не подтвердился. Все детки заразились «желудочным гриппом».

- Как показали результаты проведенных лабораторных исследований, у всех ребят зафиксирован диагноз — норовирусная инфекция, - уточняют в комитете здравоохранения Волгоградской области. – У всех детей заболевание протекало без осложнений. Других фактов данного заболевания в селе Сидоры не зафиксировано. Новых жалоб от других детей в медучреждения села не поступало.

Напомним, 25 марта 2021 года в больницу стали один за другим поступать дети из села Сидоры с одними и теми же симптомами: у всех температура, рвота и слабость. Заболели сразу шесть деток в возрасте от 3 до 11 лет. По факту массового заражения региональный Роспотребнадзор и облздрав тут же организовали проверку.