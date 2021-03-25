"Скорее это вирус": врач - о состоянии шестерых детей, поступивших в больницу из волгоградского села

В село Сидоры Михайловского района Волгоградской области сегодня едут комиссии одна за другой. Такого числа проверяющих здесь отродясь не видели. А все из-за массового заражения: сразу шестерых детей из этого села госпитализировали в больницу Волгограда.

«25 марта к нам поступили шесть детей в возрасте от 3 до 11 лет. У всех схожие симптомы – температура, рвота, диарея. На данный момент их состояние стабильное, лечение дает положительную динамику, так что повода для беспокойства нет, - успокаивает замглавного врача по инфекционной работе волгорадской областной детской больницы Ирина Текучева.

А вот на вопрос – «Чем же дети массово заболели?», ответа пока нет. У них взяли пробы на исследование, по результатам которого и установят диагноз. Но врачи склоняются к тому, что это никакие не отравление, а вирус.

«Вероятнее всего это заболевание вирусное. Тем более, что сейчас в регионе холодно и сыро – погода нетипичная для конца марта в Волгограде и способствующая распространению вирусных инфекций», - говорит Ирина Текучева.

Всех членов семей, где воспитываются заболевшие дети, уже проверили – все они здоровы, жалоб нет. Контактные дети также осмотрены, других заболевших не выявлено. Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора.