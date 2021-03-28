Этой весной из Волгограда могут запустить прямые рейсы в Турцию

Более тридцати городов России получили разрешение на зарубежные авиарейсы с 1 апреля 2021 года. Волгоград тоже попал в список. Туроператоры делают ставку на отдых в Турции, так любимый россиянами, поэтому вполне вероятно, что уже весной из волгоградского аэропорта могут возобновить перелеты в Анталью. Об этом «КП-Волгоград» сообщает Ассоциация туроператоров.

- Также, если будут получены разрешения на открытие международных полетов, туроператоры запланировали чартеры в Даламан из Волгограда (TUI Россия, ANEX Tour), - комментируют в пресс-службе Ассоциации.

Отметим, что в настоящий момент 5 аэропортов Турции принимают чартерные рейсы. При этом из России прямых самолетов из-за пандемии стало совсем мало – всего пару десятков. В 2019 году их было не меньше сорока. Сейчас туроператоры панируют вернуться к этим показателям.