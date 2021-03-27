Потерявший в ДТП с автобусом ноги и руку мальчик вернулся в Волгоград

Влад теперь дома. Фото: Татьяна Синилкина

Спустя три месяца после трагического ДТП с автобусом, потерявший в аварии ноги и руку Влад Синилкин вернулся домой в Волгоград. В больнице 10-летнему мальчику сделали несколько сложнейших операций. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.

- Мы уже вернулись домой, съездили в школу – просто зашли в гости повидать ребят, - рассказала в своем инстаграме мама Владика.

В школу Влад пока не вернется, он будет заниматься дома. Первое занятие классный руководитель мальчика провела уже на следующий день после возвращения.

Юный волгоградец – настоящий борец. Дома он занимается под контролем мамы – делает упражнения, качает пресс. Но гораздо больше сил нужно, чтобы пережить перевязки. Их тоже делают хирурги на дому.

- Была перевязка, у меня полжизни ушло, как Владик кричал, - делится его мама Татьяна.

Напомним, Влад Синилкин ехал в автобусе, который попал в ДТП по дороге из Москвы в Волгоград 25 декабря 2020 года. Волгоградец получил серьезные травмы и в результате потерял обе ноги и руку. Тем временем, стала известна причина аварии. По словам мамы мальчика, экспертиза установила, что водитель заснул за рулем.

Родители открыли сбор средств на реабилитацию сына, ведь ему предстоит долгое лечение и ежегодное протезирование.