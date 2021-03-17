В Волгоградской области для многодетных семей хотят ввести жилищные сертификаты

Сертификат можно будет направить на покупку квартиры в новостройке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области хотят ввести жилищные сертификаты для многодетных семей. Власти сейчас рассматривают такой механизм решения жилищных вопросов мам и пап, у которых три ребенка или больше. Сейчас многодетные семьи имеют право только на получение бесплатного участка для строительства частного дома. Теперь же планируется предоставить им на выбор землю или жилищный сертификат.

Многодетные родители, которых признали нуждающимися в улучшении жилищных условий, смогут направить сертификат на оплату приобретения квартиры на первичном рынке жилья в построенных или строящихся многоквартирных домах, рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. Еще мамы и папы смогут использовать документ в качестве первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение квартиры в новостройках. Сертификатом также можно будет оплатить долг и проценты по ранее полученным жилищным кредитам или займам на приобретение квартиры на первичном рынке в построенных или строящихся многоэтажках.

- Номинал сертификата планируют определять с учетом средней рыночной стоимости земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Волгоградской области, добавили в администрации региона.

Дополнительный механизм решения жилищных проблем многодетных семей готовят внести на рассмотрение в областной парламент.

Добавим, в начале марта многодетная мамая Виктория Маркович, которая родила четверняшек, пожаловалась, что ее мужу для расширения жилплощади власти предложили взять ипотеку. Однако в администрации области эту информацию опровергли и пообещали помочь улучшить жилищные условия.