«Квадромаме» из Волгограда власти помогут с жильем

Фото: из инстаграма Виктории Маркович.

5 марта власти Волгоградской области отреагировали на жалобу 27-летней многодетной мамы Виктории Маркович, которая в январе родила четверняшек. Так как в семье произошло большое прибавление, встал вопрос о квадратных метрах. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации, он находится на контроле, власти заинтересованы в том, чтобы и дети, и их родители крепко стояли на ногах благодаря поддержке государства.

- Вопрос улучшения жилищных условий многодетной семьи, в которой родились четверо малышей, находится на контроле. Мы в постоянном диалоге и не меньше заинтересованы в том, чтобы наши семьи чувствовали себя уверенно и защищенно, чувствовали поддержку со стороны государства и региона. В настоящее время подбираем оптимальные варианты, которые будут отвечать действующему законодательству и удовлетворять потребности семьи, - прокомментировали в пресс-службе областной администрации.

Напомним, Виктория и Алексей воспитывают шесть детей и, конечно, рассчитывали увеличить жилплощадь. Однако накануне Виктория в своем блоге поделилась информацией, что им предложили ипотеку без процентов на пять лет, а для них это финансово невозможно.

Однако власти уточнили - никаких конкретных предложений семье Маркович не озвучивали. Встреча замгубернатора Владимира Марченко с главой семейства Алексеем, действительно, состоялась, но на ней обсуждали жилищные условия и планы на будущее.