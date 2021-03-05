Волгоградская мама четверняшек пожаловалась на предложенную властями ипотеку без процентов

Фото: инстаграм Виктории Маркович.

27-летняя волгоградка Виктория Маркович, та самая «квадромама», рассказала в своем инстаграме об итогах встречи с представителями администрации Волгоградской области, куда ее супруга Алексея пригласили для обсуждения жилищного вопроса. Семья воспитывает шестерых детей и рассчитывала на поддержку со стороны властей.

- Новости, конечно, такие себе. Ничего они не дали. Был заместитель губернатора. Он нам предложил ипотеку взять на пять лет без процентов. Муж говорит: «Это вы как представляете, что я буду один работать, платить ипотеку и детей содержать?», - рассказала в своем блоге Виктория. - Ничего они не решили, будут еще совещаться и будем ждать, что скажут.

Напомним, 15 января в «Волгоградском перинатальном центре №2» Виктория родила четверню. Сейчас она находится с малышами в медучреждении, а дома ее ждет не только супруг, но и две очаровательные дочурки 2 и 7 лет.

В областной администрации «КП-Волгоград» не подтвердили информацию о предложенной ипотеке. Замгубернатора Владимир Марченко, действительно, приглашал Алексея на встречу, в ходе которой поинтересовался, какие у многодетной семьи жилищными условиями и планами на будущее

Добавим, что власти все-таки отреагировали на публикацию волгоградки и пообещали найти оптимальный вариант.