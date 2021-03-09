В Волгограде выбрали 10 улиц и скверов для благоустройства в 2022 году

Для участия в голосовании на всероссийской платформе отобрали территории в шести районах Волгограда Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде подвели итоги онлайн-голосования за общественные территории города, которые необходимо благоустроить в 2022 году. Общественные обсуждения проводились на сайте мэрии с 1 по 8 марта. В них приняли участие более 7,5 тысяч волгоградцев, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города. По результатам опроса горожане определили 10 улиц и скверов. Теперь они примут участие в рейтинговом голосовании на всероссийской онлайн-платформе 34.gorodsreda.ru. Оно пройдет с 26 апреля по 30 мая.

В предварительном голосовании победили территория у музея-заповедника «Старая Сарепта» и участок у станции «Заканальная» на улице Удмуртской в Красноармейском районе. В Ворошиловском районе горожане больше всех голосов отдали за благоустройство площади Чекистов. В центре Волгограда лидерами стали сквер «Сурский» и территория городского сада с пешеходными частями улиц Коммунистической и Ленина. Продолжат обновляться в следующем году участки на проспекте Жукова от Самарского разъезда до пересечения с улицей Хорошева в Дзержинском районе и улица Титова в Краснооктябрьском. Эти объекты начнут благоустраивать уже в этом году. В Тракторозаводском районе приведут в порядок сразу 3 объекта: участок у конечной остановки скоростного трамвая «ВГТЗ», спортплощадку напротив домов №73 и №75 на улице Привокзальной и пешеходную зону по улице Дзержинского.

Теперь волгоградцы на всероссийском голосовании определят очередность благоустройства указанных парков, скверов и улиц. Принять участие в опросе может любой желающий от 14 лет. Отдать голос можно будет только одной территории. Также за свои общественные места будут голосовать жители Волжского, Котельниково, Котово, Камышина, Фролово, Калача-на-Дону, Урюпинска и Михайловки. Помогать при голосовании будут волонтеры.