Площади, улицы, парки: жители девяти городов Волгоградской области смогут выбрать объекты для благоустройства

Волгоградцы смогут выбрать территории, которые необходимо благоустроить в первую очередь Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жители девяти городов Волгоградской области смогут сами выбрать территорию, которую, по их мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади. Те объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, начнут благоустраивать в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Волгоградской области работы по обновлению территорий пройдут в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске, Фролово, Калача-на-Дону, Михайловке, Котельниково и Котово.

Жители этих городов смогут отдать свой голос за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже отобранного пространства, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Для этого необходимо зарегистрироваться на общероссийской платформе 34.gorodsreda.ru и проголосовать по номеру телефона.

А пока в регионе начали набирать волонтеров для поддержки голосования за объекты благоустройства. Им может стать любой желающий. Для этого необходимо оставить заявку на сайте dobro.ru. Добровольцы в МФЦ, торговых центрах, и в других общественных местах будут рассказывать гражданам о проектах, которые вынесли на обсуждение. Также добровольцы помогут зарегистрироваться для голосования. Регистрация в волонтерские штабы завершится 22 марта.