Парки, улицы, площади: волгоградцы продолжают выбирать территории для благоустройства

10 общественных территория города отберут для участия в федеральном опросе Фото: Екатерина СИМОХИНА

На сайте администрации Волгограда продолжается голосование за выбор территорий города, которые необходимо обновить в 2022 году. Общественные обсуждения стартовали 1 марта и за это время свои голоса отдали более 5500 волгоградцев. Необходимо отобрать 10 улиц, парков или площадей. Но не все из них начнут благоустраивать. Эти территории пройдут для участия в следующем голосовании, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на всероссийской онлайн-платформе. И только те объекты, которые там победят, приведут в порядок в первую очередь в следующем году.

Пока же на сайте мэрии определились общественные пространства-лидеры предварительного отбора. В Красноармейском районе это территории у музея-заповедника «Старая Сарепта» и у станции «Заканальная» по улице Удмуртской. Волгоградцы хотят скорейшее продолжение благоустройство бульварной части проспекта Маршала Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с улицей Хорошева. Первый и второй этапы обновления объекта пройдут в этом году. Также в списке для голосования еще 5 территорий, которые находятся в Дзержинском районе.

- Среди других лидирующих общественных территорий, обновление которых начнется уже в этом году, вторая очередь реконструкции пешеходной зоны по улицы Германа Титова в Краснооктябрьском районе, где в этом году стартует благоустройство, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Жители Тракторозаводского района, согласно голосованию, желают обновление участка возле конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ». В Ворошиловском районе лидируют площадь Чекистов и пешеходная зона вдоль улицы Пугачевской.

Всего в предварительном отборе принимает участие тридцать территорий. Можно проголосовать за 3 варианта до 8 марта.

Продолжается отбор территорий для вынесения на голосование на всероссийскую онлайн-платформу и в других городах Волгоградской области. Улицы и скверы выбирают в Волжском, Котельниково, Котово, Камышине. А во Фролово, Калаче-на-Дону, Урюпинске и Михайловке уже определили общественные территории. На итоговое голосование отобрали 12 объектов. Жители этих городов смогут проголосовать за один из вариантов с 26 апреля по 30 мая на сайте www.34.gorodsreda.ru.