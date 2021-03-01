Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области продолжает стабилизироваться

Сократить число мест в инфекционных госпиталях, увеличить темпы вакцинации - такие задачи поставил губернатор Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Скоро пройдет год с момента первого случая заболевания коронавирусом в Волгоградской области. Долгие месяцы в регионе ситуация с ковидом была напряженной. Но теперь, похоже, обстановка стабилизируется. Сегодня, 1 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация становится стабильной и продолжает развиваться с положительной динамикой.

- На протяжении нескольких недель наблюдается снижение как числа ежедневно заболевших людей, так и ежедневное число госпитализаций, - рассказал Андрей Бочаров.

Сегодня в регионе выявили 185 новых случаев коронавируса. Новые пациенты лечатся амбулаторно или в больницах. Мест в ковидных госпиталях хватает. Причем число коек уже сократилось в 2 раза. Около четырех тысяч мест остаются развернутыми в 27 инфекционных стационарах, при этом 25% из них находятся в резерве, сообщили «КП-Волгоград» в администрации области.

Ежесуточно в регионе проводят около четырех тысяч тестов на коронавирус. Те волгоградцы, которые не подхватили ковид, продолжают вакцинироваться. Работают 57 прививочных центров

- В регион поступило более 60 тысяч комплектов вакцины. Прививку сделали более 46 тысяч человек, - сообщили глава региона.

При этом многие волгоградцы находятся в томительном ожидании на вакцинацию. В очередь они попадают после записи на сайте Госуслуг или в поликлиниках.

По итогам оперативного совещания Андрей Бочаров поручил ряд задач облздраву. В частности, обеспечить дальнейшее поэтапное сокращение инфекционных коек и восстановление профильной деятельности больниц, проведение оперативной госпитализации и стационарного лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса, старшего возраста и с сахарным диабетом старше 50 лет. Также в области должны активизировать массовую вакцинацию жителей, около половины привитых должны быть пенсионеры и волгоградцы с хроническими заболеваниями.