В Волгоградской области в 2 раза сократили число ковидных коек

Волгоградские больницы возвращаются в доковидный режим работы Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом становится легче. Об этом можно судить, учитывая сокращение числа коек в ковидных стационарах. Чуть более чем за месяц их число уменьшилось в 2 раза. Как рассказал на брифинге оперативного штаба заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, на сегодняшний день в регионе остается 4 180 коек для больных с COVID-19. А их максимальное число доходило до 8 206.

- Это фактически в 2 раза меньше, чем было в пик пандемии буквально чуть больше месяца назад. Но это количество позволяет нам обеспечить стационарный этап лечения для всех пациентов, которые в нем нуждаются, - рассказал зампредседателя облздрава.

По словам Николая Алимова, сейчас в стационарах для пациентов с ковидом свободными остаются 36% коек. В ближайшее время сокращение мест в инфекционных госпиталях продолжится.

- С весны мы планируем освободить еще около 500 коек, в частности, в госпитале ветеранов войн, 8-й детской клинической больнице, Ленинской ЦРБ и в отдельно стоящем корпусе на территории больницы №15.